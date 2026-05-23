Las altas temperaturas disparan la presencia de mosquitos y obligan a reforzar la prevención frente al Virus del Nilo

La subida de las temperaturas registrada en los últimos días está provocando un aumento de la presencia de mosquitos en distintos puntos de Andalucía, una situación que ha llevado a reforzar las recomendaciones de prevención frente al Virus del Nilo Occidental (VNO).

Las autoridades sanitarias insisten especialmente en la importancia de adoptar medidas de protección individual y doméstica para reducir el riesgo de picaduras durante las próximas semanas, coincidiendo además con la llegada del calor más intenso.

Entre las principales recomendaciones figura el uso de repelentes de mosquitos registrados y de aplicación tópica, así como utilizar ropa clara y que cubra la mayor parte del cuerpo, especialmente en exteriores.

También se aconseja evitar olores intensos, ya que atraen a estos insectos, y limitar la presencia al aire libre durante el amanecer y el atardecer, las franjas horarias en las que los mosquitos presentan una mayor actividad.

En el ámbito doméstico, se recomienda reforzar la protección mediante mosquiteras, insecticidas ambientales y repelentes específicos, además de apagar luces innecesarias durante la noche para evitar atraer insectos al interior de las viviendas.

El Virus del Nilo Occidental se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados y cada verano activa dispositivos especiales de vigilancia y prevención en distintas zonas de Andalucía, especialmente en provincias con humedales y áreas cercanas a marismas y cursos de agua.