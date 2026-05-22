Irene Rojas asume la dirección de la prisión de Huelva

Irene Rojas se ha convertido en la nueva directora del Centro Penitenciario de Huelva tras el nombramiento realizado por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Rojas toma así el relevo de Raúl Barba, quien ha estado al frente de la prisión onubense desde el año 2019.

Graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla, Irene Rojas ingresó en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias en 2020 dentro de la especialidad de jurista.

Hasta ahora había desempeñado responsabilidades como subdirectora de Tratamiento en el Centro Penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, y desde el pasado mes de febrero ocupaba ese mismo cargo en la prisión de Sevilla.

A partir de ahora asumirá la máxima responsabilidad del centro penitenciario onubense.

Por su parte, Raúl Barba cierra una etapa de siete años al frente de la cárcel de Huelva tras una larga trayectoria dentro de la Administración Penitenciaria.

Licenciado en Derecho y Administración de Empresas, ingresó en Instituciones Penitenciarias en 2005 dentro del Cuerpo de Ayudantes y posteriormente promocionó al Cuerpo Especial y al Cuerpo Superior Técnico en la especialidad de jurista.

Durante su carrera ha ocupado distintos cargos de responsabilidad como administrador de las prisiones de Menorca y Huelva, subdirector de Seguridad del centro onubense y director del establecimiento penitenciario desde 2019.