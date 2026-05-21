La Universidad de Huelva abre el plazo de sus cursos intensivos de idiomas para este verano

La Universidad de Huelva ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de los Cursos Intensivos de Verano organizados por el Servicio de Lenguas Modernas, una propuesta formativa que permitirá mejorar o iniciarse en distintos idiomas durante el periodo estival.

Los cursos se desarrollarán entre el 22 de junio y el 10 de julio en modalidad virtual, con clases en directo a través de Zoom y la posibilidad de acceder posteriormente a las sesiones grabadas mediante la plataforma Moodle.

La oferta incluye formación en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y japonés, con distintos niveles y horarios adaptados a las necesidades del alumnado.

Desde el Servicio de Lenguas Modernas de la Onubense destacan la flexibilidad de esta modalidad, así como la apuesta por grupos reducidos y una atención más personalizada para facilitar el aprendizaje.

Las clases tendrán una duración diaria de tres horas, de lunes a viernes, incluyendo un descanso intermedio de media hora.

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 28 de mayo a través de la página web del Servicio de Lenguas Modernas de la Universidad de Huelva.

Además, el servicio mantiene abierta la atención al alumnado tanto de forma presencial como a través de correo electrónico y teléfono para resolver dudas relacionadas con la matrícula, niveles o funcionamiento de los cursos.

Con esta iniciativa, la Universidad de Huelva vuelve a apostar por la formación lingüística durante el verano ofreciendo una alternativa flexible y adaptada a quienes desean aprovechar estos meses para reforzar competencias idiomáticas o abrirse a nuevos idiomas.