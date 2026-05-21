Huelva prueba un innovador sistema de evacuación masiva con un tobogán helicoidal ignífugo

Huelva ha acogido una novedosa prueba de evacuación masiva con un sistema helicoidal de rescate en altura capaz de evacuar a más de 200 personas de forma rápida, segura e inclusiva en situaciones de emergencia.

El simulacro, coordinado por el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, se ha desarrollado en el Parque de Bomberos de la capital con la participación de efectivos de Bomberos, Protección Civil y una veintena de alumnos del Ciclo Formativo de Emergencias y Protección Civil.

El dispositivo, conocido como tobogán de salvamento, ya se utiliza en distintos países europeos y comienza ahora su implantación en España como una nueva herramienta para actuar en incendios o evacuaciones complejas en edificios.

Uno de los aspectos más destacados del sistema es que permite evacuar de manera segura tanto a menores como a personas con movilidad reducida, gracias a un diseño pensado para facilitar un descenso controlado y sin necesidad de maniobras complejas por parte de los usuarios.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, destacó durante la jornada la utilidad de este mecanismo en situaciones de gran emergencia.

“Que personas con discapacidad o menores puedan usar perfectamente este tobogán de salvamento demuestra que puede ser una herramienta muy útil”, señaló.

Por su parte, el jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Javier Bayo, explicó que el sistema destaca por su versatilidad, ya que puede adaptarse a distintas alturas con estructuras que oscilan entre los 2,5 y los 120 metros.

El dispositivo está fabricado con materiales 100% ignífugos y funciona mediante un tubo textil con un recorrido helicoidal interior que ralentiza automáticamente el descenso de las personas, evitando caídas bruscas y agilizando las labores de rescate.

Durante la jornada se realizaron varios ejercicios prácticos para comprobar el funcionamiento del sistema y evaluar su posible implantación futura dentro de los protocolos de emergencia y evacuación en la capital onubense.