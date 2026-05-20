La Orden tendrá una nueva Plaza de la Provincia tras una inversión de 846.000 euros

La barriada de La Orden contará con una nueva Plaza de la Provincia después de que el Ayuntamiento de Huelva haya adjudicado las obras de remodelación de la avenida Diego Morón por más de 846.000 euros.

La actuación, incluida dentro del Plan de Inversiones de Barriadas, supondrá la transformación integral de un espacio actualmente deteriorado situado entre la calle Zenobia y la avenida Diego Morón, que pasará a convertirse en una gran plaza pensada para la convivencia vecinal.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa TR Construya S.L.U. y tendrán un plazo de ejecución aproximado de diez meses.

El proyecto contempla la eliminación de barreras arquitectónicas y desniveles, incorporando nuevos recorridos peatonales accesibles, rampas y pasamanos para facilitar la movilidad.

Uno de los elementos más llamativos será la construcción de un gran bulevar central arbolado que conectará las distintas zonas de la plaza y desembocará en una gran rosa de los vientos integrada en el suelo. En ella aparecerán representadas las diferentes comarcas de la provincia de Huelva como la Sierra, el Andévalo, la Costa, el Condado o la Cuenca Minera.

La actuación incluirá también nuevas zonas verdes, pérgolas de sombra, iluminación renovada y mobiliario urbano accesible para mejorar la estancia de los vecinos.

Además, junto a la calle Joaquín Bustamante se habilitará una nueva zona de juegos infantiles inclusivos y adaptados para menores de entre 6 y 15 años.

El entorno de la escuela infantil Virgen de la Cinta también será remodelado para reforzar la seguridad y mejorar la integración urbana de esta parte del barrio.

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, aseguró que este proyecto busca recuperar espacios degradados y convertirlos en lugares más cómodos, sostenibles y útiles para los vecinos.

La actuación ocupará una superficie superior a los 3.000 metros cuadrados y forma parte del plan municipal de inversiones en barriadas, dotado con más de siete millones de euros.