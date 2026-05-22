El Ayuntamiento de Huelva abre la convocatoria de los IV Premios a la Hostelería

El Ayuntamiento de Huelva ha convocado una nueva edición de los Premios a la Hostelería, unos galardones que alcanzan ya su cuarta edición con el objetivo de reconocer la innovación, la trayectoria y el emprendimiento dentro de uno de los sectores clave de la economía local.

Las bases de la convocatoria ya se encuentran publicadas y el plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 14 de agosto de 2026.

El objetivo de estos premios es poner en valor aquellas iniciativas hosteleras que contribuyen a la modernización, consolidación y promoción del tejido empresarial gastronómico de la capital onubense.

La convocatoria contempla tres categorías diferentes. La primera de ellas, Trayectoria Empresarial Hostelera, reconocerá a empresarios y establecimientos destacados por su recorrido profesional, generación de empleo, inversión, innovación o calidad de gestión.

La segunda modalidad será Embajador de la Gastronomía, destinada a distinguir a personas con repercusión pública que contribuyan a promocionar la gastronomía onubense y el valor de los establecimientos hosteleros de la ciudad.

Por último, el premio Inicios Hosteleros pondrá el foco en jóvenes emprendedores y proyectos innovadores que destaquen por su originalidad, adaptación a nuevas tendencias y apuesta por la digitalización y los nuevos formatos de negocio.

Cada categoría contará con un único reconocimiento consistente en una placa distintiva y un homenaje público.

El jurado podrá además otorgar un punto extra de calidad a aquellas candidaturas que representen especialmente los valores que persiguen estos galardones.

Los Premios a la Hostelería están promovidos por el Ayuntamiento de Huelva con la colaboración de BARECA Huelva, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva, la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas y los sindicatos UGT y CCOO.