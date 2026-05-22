La UHU refuerza su papel internacional con representantes de 40 países en una semana clave para la movilidad universitaria

La Universidad de Huelva ha reforzado esta semana su posicionamiento internacional tras reunir en el campus onubense a más de 150 representantes académicos y técnicos procedentes de más de 50 universidades y 40 países de todo el mundo.

Durante varios días, la Onubense se ha convertido en un gran espacio de cooperación internacional, intercambio de experiencias y creación de alianzas estratégicas vinculadas a la movilidad universitaria, la investigación y la innovación académica.

La vicerrectora de Alianzas Internacionales de la UHU, Blanca Miedes, ha destacado que “la confianza de tantas universidades e instituciones internacionales en la Universidad de Huelva es un motivo de orgullo y una gran plataforma de visibilidad para nuestra institución”.

La Semana Internacional de la UHU ha reunido de forma simultánea tres grandes encuentros internacionales que han convertido esta edición en una de las más importantes celebradas hasta ahora por la universidad onubense.

Entre ellos destacó la Semana Internacional Erasmus, que reunió a representantes de distintos países europeos y de otros territorios como Uzbekistán o Camerún, fomentando nuevas colaboraciones académicas y técnicas entre universidades.

La Universidad de Huelva acogió además el cierre del proyecto iberoamericano ALPRODE, coordinado desde la propia institución onubense y centrado en el impulso del emprendimiento y la cooperación entre universidades latinoamericanas, cámaras de comercio y entidades sociales.

A ello se sumó un taller estratégico de la alianza universitaria europea PIONEER, integrada por diez universidades internacionales y en la que la UHU lidera actualmente el diseño del plan de movilidad e internacionalización.

Durante el encuentro se abordaron medidas para facilitar los intercambios estudiantiles y docentes, simplificar trámites administrativos y potenciar la denominada “internacionalización en casa” mediante herramientas virtuales y nuevos modelos de colaboración.

La programación incluyó además actividades culturales y de convivencia como talleres de flamenco, cursos de español y encuentros interculturales destinados a reforzar la conexión entre los participantes.

Desde la Universidad de Huelva se ha destacado que iniciativas de este tipo consolidan el papel de la institución como puente académico y cultural entre Europa y América, además de reforzar su apuesta por una internacionalización “transformadora, inclusiva y conectada con los grandes desafíos globales”.