El Ayuntamiento de Huelva impulsa un nuevo parque infantil adaptado y firma su primer convenio con AONES

El Ayuntamiento de Huelva ha reforzado su compromiso con la inclusión social mediante la firma de un convenio de colaboración económica con AONES y la presentación de un nuevo parque infantil adaptado junto a la sede de la entidad.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por gran parte de su equipo de Gobierno, visitó las instalaciones de AONES para respaldar la labor que desarrolla la asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Durante el encuentro, la regidora destacó el papel “fundamental” que desempeña la entidad en la ciudad y subrayó que la firma de este convenio supone “dar un paso más” en el reconocimiento institucional y económico a su trabajo diario.

Miranda aseguró además que “era incomprensible” que hasta ahora no existiera un acuerdo de colaboración estable con AONES, poniendo fin, según señaló, a “una deuda histórica” con una entidad que lleva años colaborando con el Ayuntamiento en distintos ámbitos.

Junto al convenio, la alcaldesa anunció también una actuación urbanística centrada en la transformación de un espacio degradado y actualmente infrautilizado situado junto a la sede de la asociación.

El proyecto contará con una inversión de 200.000 euros y permitirá crear una nueva plazoleta accesible con arbolado, zonas ajardinadas, bancos, pérgolas de sombra, mobiliario urbano y una fuente de agua.

El elemento principal será un parque infantil completamente adaptado, diseñado para niños y niñas con discapacidades físicas, sensoriales, auditivas y visuales. El espacio estará abierto tanto a las familias de AONES como al resto de vecinos y entidades del entorno, entre ellas Aspromin.

La actuación se enmarca dentro del Plan EDIL financiado con fondos FEDER y forma parte de la estrategia municipal de mejora urbana y de creación de espacios más inclusivos en los barrios de la ciudad.

Tras la firma del convenio, la técnica municipal Miriam Cremades presentó los detalles del proyecto y los planos iniciales, en una fase en la que el Ayuntamiento pretende recoger aportaciones tanto de la entidad como de los vecinos antes de sacar la actuación a licitación antes de final de año.