La UHU participa en un proyecto internacional que usa IA para anticiparse a crisis como el hantavirus
El proyecto, financiado a través del programa Interreg NEXT MED, defiende que la globalización y la alteración de los ecosistemas favorecerán cada vez más la aparición de enfermedades zoonóticas capaces de expandirse rápidamente.
El profesor de la UHU y coordinador del proyecto Heracles, Juan Alguacil, ha señalado que “los virus no entienden de fronteras” y ha defendido la necesidad de apostar por sistemas de vigilancia predictiva apoyados en inteligencia artificial para actuar antes de que los brotes sanitarios se conviertan en pandemias.
El proyecto propone combinar tecnologías basadas en IA con el modelo denominado “One Health”, que conecta salud humana, animal y medioambiental para analizar el ciclo completo de aparición y propagación de enfermedades.
Según explica la Universidad de Huelva, esta estrategia permitiría ofrecer información predictiva a responsables sanitarios y administraciones para reaccionar con mayor rapidez ante posibles contagios.
Además, el consorcio trabaja en el desarrollo de un marco tecnológico seguro que garantice la privacidad de los ciudadanos y refuerce la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios internacionales.
Heracles reúne a universidades, administraciones públicas, expertos legales, investigadores y empresas tecnológicas en un modelo de cooperación internacional orientado a crear lo que ya denominan como un futuro “Escudo Sanitario Europeo”.