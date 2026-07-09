Huelva intensificará los controles de tráfico del 13 al 19 de julio

El Ayuntamiento de Huelva pondrá en marcha entre los días 13 y 19 de julio una nueva campaña de controles de velocidad, alcohol y drogas con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo al volante. El operativo, coordinado por la Policía Local, se desarrollará en distintos puntos de la capital y se enmarca tanto en la programación municipal como en la campaña impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) dentro de la Estrategia Española de Seguridad Vial.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, ha explicado que la iniciativa tiene un marcado carácter preventivo y de concienciación. “El objetivo es doble: sensibilizar a la ciudadanía de que la velocidad, el alcohol y las drogas matan, y transmitir seguridad a los conductores y peatones que cumplen las normas”, ha señalado, insistiendo en que estos controles “no tienen ningún fin recaudatorio”, sino que buscan reducir la siniestralidad y fomentar una conducción responsable.

Los controles de alcoholemia y drogas podrán realizarse a cualquier hora del día y en cualquiera de las jornadas previstas, con el propósito de incrementar su efecto disuasorio. En cuanto a la vigilancia de la velocidad, la Policía Local prestará especial atención a aquellas vías donde habitualmente se detectan excesos de velocidad o una mayor intensidad de tráfico.

Entre las calles y avenidas que serán objeto de especial vigilancia figuran la avenida de Andalucía, Cristóbal Colón, Federico Molina, Manuel Siurot, Costa de la Luz, Unión Europea, Paseo Marítimo, Pío XII, Campos Montiel, Pablo Ruiz Picasso, Diego Morón, Tres de Marzo, Galaroza, Honduras, Palomeque, Las Flores, La Cinta, Fuerzas Armadas, así como las calles Palos, Cervantes, Juan Nicolás Márquez, Médico Luis Buendía y Vicente Ferrer, entre otras.

Desde el Consistorio se recuerda que el exceso de velocidad y el consumo de alcohol o drogas continúan siendo dos de los principales factores de riesgo en los accidentes de tráfico. Por ello, el Ayuntamiento ha reiterado su llamamiento a respetar los límites de velocidad y a no ponerse nunca al volante bajo los efectos de sustancias que puedan afectar a la conducción, reforzando así su compromiso con la seguridad de conductores y peatones.