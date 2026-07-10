Nuevas excavaciones para seguir desvelando la historia de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha dado un nuevo paso en su apuesta por la recuperación del patrimonio histórico con la firma de un convenio de colaboración con Intur Soluciones Inmobiliarias para continuar las excavaciones arqueológicas en el Cabezo de San Pedro. El acuerdo permitirá financiar una nueva fase de los trabajos tras los importantes hallazgos realizados durante las labores de estabilización del enclave.

El convenio ha sido suscrito por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el representante de la empresa, Alejandro Ruiz Mayal, en lo que ambas partes han definido como un ejemplo de colaboración público-privada al servicio de la conservación del patrimonio. El objetivo es profundizar en el conocimiento de un espacio considerado clave para reconstruir la historia de la ciudad, desde el periodo tartésico hasta la Edad Media.

La nueva intervención permitirá completar la excavación de varios sondeos abiertos durante la actuación arqueológica preventiva, avanzar en el estudio de las estructuras defensivas vinculadas al antiguo castillo medieval, ampliar la investigación sobre restos de época moderna y protohistórica y llevar a cabo labores de conservación de las estructuras documentadas, además de renovar la cubierta de protección del muro protohistórico descubierto en campañas anteriores.

Las actuaciones se desarrollarán entre los meses de julio y septiembre bajo supervisión arqueológica, garantizando tanto el rigor científico de los trabajos como la adecuada conservación de los restos.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha destacado que este convenio "demuestra que la protección del patrimonio es una responsabilidad compartida" y ha asegurado que la colaboración con empresas comprometidas permite seguir avanzando en la recuperación de la historia de Huelva. En este sentido, ha recordado que las excavaciones realizadas hasta ahora han permitido localizar los primeros restos materiales conocidos del antiguo castillo medieval de la ciudad, un descubrimiento que confirma el enorme potencial arqueológico del Cabezo de San Pedro.

Por su parte, el gerente de Intur Soluciones Inmobiliarias, Alejandro Ruiz Mayal, ha agradecido la oportunidad de participar en un proyecto de estas características y ha defendido la implicación del sector privado en iniciativas de interés general. Además, ha recordado otras actuaciones desarrolladas por la empresa en la ciudad, como la recuperación de La Casona o la intervención en el edificio de Berdigón 42, dentro de su compromiso con la conservación del patrimonio onubense.

Esta nueva actuación se enmarca en la estrategia municipal de recuperación del patrimonio arqueológico impulsada durante el actual mandato. Entre las iniciativas ya desarrolladas figuran la puesta en valor de los restos arqueológicos de la Plaza de San Pedro, el inicio de las excavaciones de la futura Plaza Arqueológica, la adquisición pública del propio Cabezo de San Pedro y el proyecto para convertir el Cabezo de La Joya en un gran parque arqueológico.

Con este nuevo convenio, el Ayuntamiento pretende seguir avanzando en su objetivo de convertir el Cabezo de San Pedro en un espacio de referencia para la investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio histórico, reforzando el valor de Huelva como una de las ciudades con mayor riqueza arqueológica del suroeste peninsular.