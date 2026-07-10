El Ayuntamiento repartirá 5.000 botellas para limpiar el orín de los perros

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha la campaña de concienciación 'No dejes huella, usa la botella', una iniciativa con la que repartirá 5.000 botellas reutilizables entre los propietarios de mascotas con el objetivo de reducir las manchas y los malos olores provocados por los orines de los perros en la vía pública y seguir mejorando la limpieza de la ciudad.

Impulsada por el Servicio Municipal de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria junto a la empresa concesionaria PreZero, la campaña se desarrollará hasta el próximo 5 de agosto y llegará a todos los barrios de Huelva a través de un equipo de cuatro informadoras ambientales que recorrerán la ciudad en horario de mañana y tarde, coincidiendo con las horas de mayor afluencia de personas paseando a sus mascotas.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado durante la presentación que el Consistorio está realizando "un importante esfuerzo para mejorar la limpieza de Huelva", aunque ha subrayado que ese trabajo necesita la implicación de toda la ciudadanía. "Mantener limpia nuestra ciudad es una responsabilidad compartida y pequeños gestos como este pueden marcar una gran diferencia", ha señalado.

Miranda también ha querido reconocer el comportamiento de la mayoría de los dueños de mascotas y ha apelado a seguir avanzando en esa línea. "La inmensa mayoría de los propietarios ya demuestra cada día un comportamiento responsable. Con esta campaña queremos conseguir que nadie tenga que culpar a nuestras mascotas de ensuciar la ciudad. Llevar una botella y utilizarla cuando el perro orina es un gesto muy sencillo que ayuda a evitar manchas, malos olores y el deterioro de nuestras calles", ha afirmado.

Durante las próximas semanas, las informadoras ambientales ofrecerán información personalizada sobre las pautas recomendadas para mantener limpio el espacio público, explicarán cómo utilizar correctamente la botella para diluir el orín y orientarán a los propietarios sobre las áreas de esparcimiento canino más cercanas. Además, resolverán las dudas que puedan plantear los ciudadanos durante el desarrollo de la campaña.

Junto a las botellas reutilizables, el Ayuntamiento distribuirá material divulgativo para facilitar la incorporación de este hábito a los paseos diarios. Desde PreZero, la informadora ambiental Rocío de la Rosa ha recomendado utilizar una mezcla de agua y vinagre a partes iguales para verterla sobre el lugar donde el animal haya orinado, una solución sencilla que ayuda a minimizar las manchas y los olores.

La iniciativa también contempla la colocación de pegatinas informativas en esquinas y otros puntos con mayor incidencia para recordar la importancia de evitar las micciones en fachadas, portales, mobiliario urbano, zonas ajardinadas y espacios de tránsito peatonal. Asimismo, se insiste en dirigir a los perros hacia las zonas habilitadas para ello o, cuando no existan, hacia la calzada, junto al bordillo y próxima a los sumideros.

Con esta campaña, el Ayuntamiento busca consolidar hábitos de convivencia basados en la corresponsabilidad ciudadana y preparar a la población para la futura ordenanza municipal, actualmente en fase de redacción, que incorporará la obligación de portar una botella durante el paseo para proceder a la limpieza inmediata del orín de las mascotas.

La campaña se completará con acciones informativas a pie de calle, señalización en puntos estratégicos y difusión a través de los canales municipales, reforzando un mensaje claro: mantener una ciudad más limpia depende también de la colaboración y los pequeños gestos cotidianos de sus vecinos.