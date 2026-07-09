La UHU impulsa una red de innovación social con empresas y entidades

Laha celebrado la, un encuentro en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) que ha reunido a personal investigador, empresas, fundaciones, administraciones y entidades sociales con el objetivo de fortalecer la colaboración y promover proyectos de innovación social vinculados a las necesidades de la provincia.

La iniciativa ha servido para integrar por primera vez el modelo PIONEER Living Labs y el ecosistema de Cátedras Externas de la UHU, dos herramientas con las que la institución busca transformar retos sociales en iniciativas de investigación, transferencia e innovación. Durante la jornada se presentaron proyectos relacionados con la inteligencia artificial aplicada al tercer sector, la inclusión social, la empleabilidad, el envejecimiento activo, la vulnerabilidad energética y la inserción laboral de personas con discapacidad mediante la tecnología.

El encuentro concluyó con un espacio de trabajo colaborativo en el que investigadores, empresas y entidades analizaron nuevos retos y oportunidades de cooperación en ámbitos como la sostenibilidad, la salud, la diversidad o la inclusión. Con esta iniciativa, la Universidad de Huelva refuerza su apuesta por estrechar la colaboración con el tejido social y empresarial para impulsar soluciones innovadoras con impacto directo en el territorio.