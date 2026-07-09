Moeve y Exolum aseguran 105 millones para impulsar el Muelle Sur de Huelva

Moeve y Exolum, a través de su sociedad conjunta Terminal Puerto Tartessos, han cerrado una financiación de 105 millones de euros con BBVA y Kutxabank para continuar el desarrollo del Muelle Sur del Puerto de Huelva. La operación, estructurada mediante un modelo de project finance, permitirá reforzar la inversión en una infraestructura considerada estratégica para el crecimiento del enclave portuario.

Las obras del Muelle Sur ya superan el 50 % de ejecución y esta nueva infraestructura será fundamental para la actividad de la futura planta de biocombustibles 2G que Moeve construye en el Parque Energético La Rábida. El nuevo muelle, de 511 metros de longitud, facilitará la entrada de materias primas sostenibles y la salida de nuevos combustibles, además de mejorar la capacidad logística y operativa de las instalaciones.

Desde ambas compañías destacan que este proyecto contribuirá a reforzar la transición energética y la competitividad del Puerto de Huelva, al tiempo que permitirá aumentar la eficiencia y la seguridad en las operaciones portuarias, consolidando el complejo industrial onubense como uno de los principales polos de producción de combustibles sostenibles del sur de Europa.