La Junta acelera la reparación de la Escuela Infantil Las Marismas

La Junta de Andalucía continúa con la reparación de la Escuela Infantil Las Marismas, en Huelva capital, afectada por los temporales del pasado mes de febrero. El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, ha visitado las obras, iniciadas el pasado 21 de mayo y que cuentan con una inversión de 87.392 euros, con el objetivo de que el centro esté listo para el comienzo del curso 2026-2027.

La actuación se centra en la reparación de las cubiertas dañadas por las lluvias, sustituyendo la impermeabilización y restaurando los elementos deteriorados, además de arreglar los desperfectos provocados por las filtraciones en el interior del edificio, como revestimientos y pinturas. Los trabajos forman parte del Plan Andalucía Actúa, impulsado por la Junta para recuperar infraestructuras públicas afectadas por los temporales.

Con esta intervención, la inversión autonómica en la Escuela Infantil Las Marismas supera ya los 125.000 euros durante el presente curso. A las obras se suman actuaciones para mejorar los patios, la iluminación, el confort climático mediante nuevos equipos de aire acondicionado y zonas de sombra, así como la adquisición de nuevo material para el centro