La Hermandad del Rocío de Huelva inicia las obras de su nueva casa en la aldea

La Hermandad del Rocío de Huelva ha iniciado este miércoles las obras de su nueva Casa de Hermandad en el Real del Rocío, un proyecto largamente esperado que comienza con el derribo del edificio actual para dar paso a la construcción de las nuevas instalaciones.

La corporación rociera ha anunciado el inicio de los trabajos a través de sus redes sociales, donde ha mostrado su satisfacción por el comienzo de una actuación que califican de “una nueva etapa muy esperada” para la hermandad.

Según ha informado la entidad, el inicio de las obras ha sido posible tras completar todos los trámites administrativos necesarios, lo que ha permitido poner en marcha el derribo del inmueble existente e iniciar, de forma inmediata, la construcción del nuevo edificio.

Desde la Hermandad destacan que el proyecto nace “cargado de esperanza y sentimiento” y permitirá seguir creciendo, mejorando las instalaciones y ofreciendo un espacio adaptado a las necesidades de los hermanos durante la Romería y el resto del año.

La nueva Casa de Hermandad supondrá uno de los proyectos patrimoniales más importantes de la corporación en los últimos años y marcará una nueva etapa para una de las hermandades filiales con mayor historia y tradición vinculadas a la devoción a la Virgen del Rocío.