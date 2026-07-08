La futura Plaza Mayor entra en la fase clave de su construcción

Las obras del futuro aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor de Huelva continúan avanzando conforme a la planificación establecida. Tras las primeras actuaciones de preparación del terreno, los trabajos se encuentran inmersos en una de las fases más importantes del proyecto: la ejecución de los muros pantalla que conformarán el perímetro del estacionamiento y garantizarán la estabilidad de la infraestructura antes de iniciar la excavación.

Actualmente, las labores se desarrollan en el entorno del antiguo Mercado del Carmen, donde se está construyendo el muro guía en la calle Jesús del Calvario y ejecutando el primer batache junto al edificio de la Fundación Gañafote.

El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, ha explicado que esta técnica permite afrontar la obra "con mayores garantías de seguridad y eficiencia", aunque desde el exterior todavía no sean visibles grandes excavaciones. "Primero construimos la caja de hormigón y después vaciamos su interior", ha señalado, destacando que se trata de un procedimiento habitual en grandes infraestructuras urbanas.

El sistema consiste en ejecutar inicialmente unos muros guía que orientan la maquinaria y delimitan el trazado del aparcamiento. Posteriormente se realizan los llamados bataches, excavaciones por tramos alternos que mantienen la estabilidad del terreno mediante el uso de lodos bentoníticos, una arcilla especial que evita desprendimientos mientras se colocan las armaduras y se hormigonan los paneles.

Una vez completados todos los paneles, estos formarán un muro continuo de hormigón armado que permitirá iniciar la excavación del interior con todas las garantías.

Según el Ayuntamiento, este método reduce los riesgos sobre los edificios colindantes, minimiza las molestias para vecinos y comerciantes, disminuye la influencia de las condiciones meteorológicas y contribuye a optimizar los plazos de ejecución.

Felipe Arias ha recordado que el aparcamiento subterráneo será la base sobre la que posteriormente se construirá la futura Plaza Mayor, una actuación que el equipo de Gobierno considera estratégica para la transformación urbana y la recuperación de este espacio del centro de Huelva.