La nueva iglesia del Molino de la Vega

l Ayuntamiento de Huelva ha anunciado el inicio de los trámites para ceder una parcela municipal al Obispado con el objetivo de construir la nueva Iglesia de Santiago Apóstol y un centro parroquial en el barrio del Molino de la Vega, dando respuesta a una reivindicación vecinal que se prolonga desde hace décadas.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, trasladó la noticia a los vecinos durante un encuentro celebrado en la actual parroquia, acompañado por el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, y varios miembros del equipo de Gobierno.

Miranda explicó que el Ayuntamiento ya trabaja en la tramitación administrativa necesaria para la cesión de una parcela municipal situada junto al Parque Robinson, apoyándose en un anteproyecto arquitectónico que permitirá iniciar el procedimiento. "Los vecinos del Molino de la Vega van a tener por fin una nueva iglesia porque la actual ya no reúne las condiciones que merece un barrio como este", afirmó.

La alcaldesa destacó además que esta actuación se suma a otras inversiones previstas en la zona, como la creación de más de 22.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y la futura construcción del nuevo centro de salud, dentro del proceso de transformación que vive el barrio.

Por su parte, el párroco de Santiago Apóstol, Manuel Beltrán Romero, calificó el anuncio como "un antes y un después" para la parroquia y recordó que la comunidad llevaba más de cuarenta años esperando un nuevo templo. Actualmente, la parroquia ocupa un antiguo local comercial con problemas de accesibilidad, espacio e inundaciones.

El anteproyecto, promovido por la Diócesis de Huelva y redactado por el arquitecto Carlos Hermoso Sánchez, contempla la construcción de un edificio sobre una parcela de 596,5 metros cuadrados, situada en la confluencia de las calles Diego de Almagro y Doña Ana Gaviño.

El futuro complejo albergará el templo, salas parroquiales y espacios destinados a la actividad pastoral y social, incluidos los servicios de Cáritas Parroquial y Cáritas Diocesana, y quedará integrado en el gran bulevar previsto para el Molino de la Vega.

Con este paso, el Ayuntamiento inicia el procedimiento para dotar al barrio de un nuevo equipamiento religioso y social que, además, contribuirá a la regeneración urbana y a la mejora de los servicios para los vecinos.