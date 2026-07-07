Huelva refuerza el trabajo conjunto para impulsar la inclusión social en los barrios

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado ladel programa, un encuentro de coordinación en el que han participado las diez organizaciones que desarrollan esta estrategia de inclusión social en la capital, junto a técnicos municipales y representantes de la Delegación Territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía.

La reunión ha servido para hacer balance de las actuaciones desarrolladas durante el primer semestre de 2026 y planificar las acciones previstas para la segunda mitad del año en las cuatro zonas de intervención de la ciudad. El objetivo es reforzar la coordinación entre administraciones y entidades sociales para mejorar la atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Adela de Mora, ha destacado la importancia de mantener espacios de trabajo compartido para ofrecer una respuesta "más eficaz, cercana y adaptada" a las necesidades de los barrios. En este sentido, ha defendido que la inclusión social requiere la colaboración entre administraciones, entidades y profesionales para lograr un mayor impacto de las actuaciones.

Durante la comisión, las entidades participantes valoraron positivamente la evolución del programa en Huelva y el resultado de la reciente Jornada Provincial de la ERACIS+, que permitió fortalecer la cooperación entre administraciones públicas y el tejido asociativo. Además, se planteó la posibilidad de que esta comisión pase de celebrarse con carácter trimestral a hacerlo de forma semestral para adaptar su funcionamiento a la evolución del proyecto.

La estrategia ERACIS+, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y la Junta de Andalucía, tiene como finalidad favorecer la cohesión social y mejorar las oportunidades de inclusión en los barrios más vulnerables mediante un trabajo coordinado entre instituciones y entidades sociales.