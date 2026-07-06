El nuevo Recinto Colombino comienza a tomar forma con la recuperación del Tiro de Pichón

El Ayuntamiento de Huelva ha dado un paso más en la transformación del futuro Recinto Colombino tras tomar posesión de la totalidad de los terrenos del antiguo Tiro de Pichón. El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, ha anunciado que los trabajos de demolición y limpieza avanzan a buen ritmo, lo que permitirá que las próximas Fiestas Colombinas muestren ya una primera imagen del espacio recuperado y de su apertura hacia la ría.

Según ha explicado Arias, la mayor parte de las edificaciones ya han sido derribadas y solo permanecerá en funcionamiento hasta finales de septiembre la zona de la perrera, tal y como establece la resolución judicial. Paralelamente, el Consistorio trabaja en el acondicionamiento de toda la superficie para que pueda utilizarse durante las fiestas mientras continúa la redacción del proyecto definitivo.

Felipe Arias

Una de las principales novedades será la creación de un nuevo acceso provisional por la calle Manuel de Falla. Para ello ya se ha demolido el antiguo muro que separaba este ámbito del recinto y se está ejecutando un acerado que facilitará una entrada más amplia, cómoda y segura desde el Paseo de la Ría, mejorando además la evacuación de personas tras los tradicionales fuegos artificiales.

El Ayuntamiento señala que esta actuación constituye el primer paso hacia la futura remodelación integral del Recinto Colombino, que contará con una nueva portada orientada hacia la ría y una mayor integración con el frente fluvial. Felipe Arias ha asegurado que la ampliación del recinto "es ya imparable" y ha destacado que el objetivo es devolver este espacio a la ciudadanía y avanzar en la apertura definitiva de Huelva hacia su ría.