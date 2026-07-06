El Ayuntamiento impulsa una red provincial para promocionar el legado británico de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha dado un nuevo paso en la promoción turística de la provincia con la puesta en marcha de la Red Provincial del Legado Británico, una iniciativa destinada a coordinar a administraciones, entidades culturales y profesionales del sector para convertir este patrimonio histórico en un motor de desarrollo turístico y cultural.

La Casa Colón ha acogido la jornada técnica de presentación de este proyecto, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Huelva, The British Legacy', donde personal técnico de distintos municipios y representantes del sector han trabajado en la creación de un modelo común de promoción.

La concejala de Turismo y Comercio, Pastora Giménez, ha destacado que la provincia conserva "una de las huellas británicas más singulares del sur de Europa", un legado que, a su juicio, puede convertirse en una de las grandes fortalezas del turismo onubense. La futura red pretende gestionar de forma conjunta elementos patrimoniales como barrios históricos, infraestructuras ferroviarias, muelles mineros, paisajes industriales y otros espacios vinculados a la presencia británica en Huelva.

Durante la jornada también se presentó el Club de Producto 'The British Legacy', junto a documentos estratégicos como el inventario de recursos, el modelo de gestión y el plan de actuación. Además, los participantes intercambiaron propuestas para diseñar rutas temáticas y productos dirigidos a segmentos como el turismo cultural, industrial, educativo y de patrimonio contemporáneo.

Las conclusiones del encuentro servirán como hoja de ruta para la creación de esta red colaborativa, una iniciativa financiada con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de reforzar la cooperación entre administraciones y sector privado y potenciar el legado británico como un atractivo turístico de referencia.