Medicina y Enfermería vuelven a liderar la demanda en la UHU

Los grados devuelven a situarse entre las titulaciones con mayor demanda en la Universidad de Huelva para el curso 2026-2027. La primera adjudicación del proceso de admisión confirma el elevado interés de los futuros universitarios por las ramas sanitarias, con más de 33.000 solicitudes registradas para las titulaciones ofertadas por la Onubense.

El grado en Medicina vuelve a ser el más solicitado, con 4.910 peticiones para solo 65 plazas, seguido de Enfermería, que suma 4.525 solicitudes para 137 plazas. Psicología completa el podio de las carreras con mayor demanda, consolidándose entre las preferidas por el alumnado.

En cuanto a las notas de corte, Medicina encabeza la clasificación con un 13,078, seguida de Enfermería, con 12,110, y del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que alcanza un 10,714. La Universidad destaca que, en comparación con el pasado año, las titulaciones más demandadas han experimentado un ligero descenso en las notas necesarias para acceder.

La Universidad de Huelva ha ofertado este curso 2.827 plazas, de las que 2.244 ya han sido adjudicadas, lo que supone cubrir el 79,4% de la oferta en esta primera fase. Permanecen disponibles 583 plazas, aunque la institución recuerda que estos datos son provisionales y variarán con las próximas adjudicaciones y las listas de resultas.

Actualmente, 20 titulaciones ya han cubierto todas sus plazas y cuentan con lista de espera. En Medicina y Enfermería estas listas superan las 3.000 personas, mientras que Psicología rebasa los 1.200 aspirantes y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte supera los 800.

El plazo para formalizar la matrícula, reservar plaza o presentar reclamaciones permanecerá abierto hasta el 9 de julio. La segunda y última adjudicación con matrícula obligatoria se publicará el 16 de julio, mientras que las listas de resultas se irán difundiendo entre finales de julio y principios de octubre para cubrir las vacantes que puedan producirse.

Por otra parte, la Universidad de Huelva ha concluido esta semana la convocatoria extraordinaria de la PAU, en la que han participado 760 estudiantes. Las calificaciones provisionales se conocerán el 9 de julio, mientras que las definitivas estarán disponibles a partir del 17 de julio, tras el periodo de revisiones.