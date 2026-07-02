El Ayuntamiento impulsa dos nuevas lanzaderas de empleo para mejorar la inserción laboral de personas desempleadas

El Ayuntamiento y la Fundación Santa María la Real han presentado una nueva edición del programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad', una iniciativa que permitirá poner en marcha dos nuevas lanzaderas de empleo dirigidas a personas desempleadas mayores de 18 años, independientemente de su formación o experiencia profesional.

El programa, cuyas inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de agosto, se desarrollará entre los meses de agosto de 2026 y enero de 2027 en formato semipresencial y ofrecerá un acompañamiento personalizado para mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, destacó que los participantes recibirán orientación profesional adaptada a sus necesidades, mejorarán sus competencias digitales, aprenderán a afrontar entrevistas de trabajo y conocerán nuevas oportunidades laborales vinculadas a los sectores emergentes.

Además, subrayó que el programa incorpora apoyo emocional para ayudar a las personas desempleadas a afrontar con mayor confianza y motivación un proceso de búsqueda de empleo que, en muchas ocasiones, resulta complejo.

Por su parte, la responsable de programas de Mujeres e Igualdad del área de Empleo e Inclusión Social de la Fundación Santa María la Real, Nuria Campón, explicó que el objetivo es combatir tanto el desempleo como la precariedad laboral. Según indicó, en las cinco ediciones anteriores alrededor del 40% de los participantes lograron mejorar su situación laboral.

En las anteriores convocatorias celebradas en la capital han participado 185 personas, de las que 75 encontraron empleo, emprendieron un negocio, ampliaron su formación o consiguieron un certificado de profesionalidad.

La nueva edición contará con dos itinerarios diferenciados para un máximo de 80 participantes. Por un lado, la Lanzadera de Empleo Activa, orientada a personas que buscan actualizar su estrategia de búsqueda de trabajo; y, por otro, la Lanzadera de Empleo Despega, destinada a personas en situación de especial vulnerabilidad que requieren un acompañamiento más específico para favorecer su inserción laboral e inclusión social.

El programa está impulsado por la Fundación Santa María la Real, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y del Ayuntamiento. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 17 de agosto a través del formulario habilitado por la organización.