La UHU apuesta por la minería sostenible con un curso sobre biotecnología microbiana

Lacelebrará delel curso de verano, una propuesta formativa que abordará el papel de los microorganismos como herramienta para avanzar hacia una minería más sostenible, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Dirigido por el profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra Carlos Ruiz Cánovas, el curso se desarrollará en la Facultad de Ciencias Experimentales y reunirá a estudiantes, investigadores y profesionales interesados en conocer las aplicaciones más innovadoras de la microbiología y la biotecnología en la recuperación de recursos minerales y la restauración ambiental.

La iniciativa, organizada por la UHU con la colaboración del proyecto LifeWatch-RECUP (RECUP-DAS), la Junta de Andalucía y LifeWatch ERIC, contará con 25 horas lectivas y el reconocimiento de tres créditos ECTS. El programa combinará sesiones teóricas y prácticas, análisis de casos reales y mesas de debate para fomentar el intercambio de conocimiento entre la universidad, centros de investigación y empresas.

Durante el curso se analizará cómo la biotecnología microbiana está permitiendo transformar el modelo tradicional de minería hacia un sistema basado en la economía circular, aprovechando microorganismos capaces de recuperar materias primas críticas presentes en residuos mineros y de desarrollar procesos de biorremediación para mejorar la calidad de aguas y suelos afectados por la actividad extractiva.

La formación también abordará disciplinas como la geoquímica, la ecología microbiana, la bioinformática y las técnicas ómicas, con el objetivo de capacitar a los participantes para diseñar soluciones innovadoras frente a algunos de los principales desafíos ambientales relacionados con la minería.

Además del componente científico y tecnológico, el curso incorporará contenidos sobre ética ambiental, legislación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reforzando una visión responsable de la gestión de los recursos naturales y de la transición hacia un modelo productivo más sostenible.