Una huella de más de 200.000 años protagoniza el nuevo vídeo de divulgación científica de la UHU

La Universidad de Huelva ha presentado el tercer audiovisual de su proyecto de divulgación 'Ciencia en Animación', una iniciativa que busca acercar la investigación científica a la ciudadanía mediante vídeos animados con un lenguaje visual, atractivo y accesible.

La nueva producción, titulada 'La huella que sobrevivió al océano', está inspirada en el proyecto de investigación IcnoDoñana, desarrollado por el grupo GAIA de la Universidad de Huelva y dirigido por el investigador Eduardo Mayoral Alfaro. El trabajo se centra en el descubrimiento de una huella de más de 200.000 años de antigüedadlocalizada en la costa de Matalascañas, un hallazgo que forma parte de uno de los yacimientos de huellas humanas prehistóricas más importantes del mundo.

Durante la presentación, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, destacó el compromiso de la institución con la divulgación científica y subrayó la importancia de acercar el conocimiento al conjunto de la sociedad.

Por su parte, Eduardo Mayoral mostró una reproducción de la huella que protagoniza el audiovisual y explicó que, desde el descubrimiento de las primeras pisadas en 2020, ya se han localizado más de 300 huellas humanas en la zona costera de Matalascañas. Según el investigador, el enclave "podría ser el mayor yacimiento del mundo de huellas neandertales y preneandertales".

El vídeo ha sido realizado por el diseñador gráfico e ilustrador Vivi Garleone, encargado de transformar la investigación científica en un relato visual dirigido a todo tipo de públicos.

La presentación de este trabajo marca además una nueva etapa de 'Ciencia en Animación', ya que por primera vez los contenidos se han seleccionado mediante una convocatoria abierta al personal investigador de la Universidad de Huelva. La iniciativa recibió 15 propuestas, de las que se producirán tres nuevos vídeos que se incorporarán progresivamente al proyecto.

La actividad forma parte del Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva y cuenta con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.