La Universidad de Huelva enseñará a descubrir la geología del Geoparque Aspirante Iberia

La Universidad de Huelva celebrará del 14 al 17 de julio el Curso de Verano 'Aprender a leer el paisaje: Introducción a la Geología del Geoparque Aspirante Iberia (Sierra de Huelva y Alentejo Portugués)', una iniciativa que pretende acercar a la ciudadanía el conocimiento del patrimonio geológico y enseñar a interpretar los paisajes del suroeste peninsular.

Dirigido por el profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra, Felipe González Barrionuevo, el curso ofrecerá una introducción a los procesos geológicos que han modelado este territorio, poniendo en valor su riqueza científica, ambiental y cultural.

La formación se desarrollará durante cuatro jornadas. Los dos primeros días estarán dedicados a contenidos teóricos, en los que se abordarán materias como estratigrafía, petrología, hidrogeología, tectónica, recursos minerales o dinámica fluvial. Posteriormente, los participantes realizarán dos salidas de campo por distintos enclaves del Geoparque Aspirante Iberia, situado entre la Sierra de Huelva y el Alentejo portugués.

Según explica el director del curso, la actividad está pensada para todo tipo de público y no requiere conocimientos previos en geología, ya que el objetivo es proporcionar herramientas para comprender cómo se forman las montañas, los ríos, las rocas o los paisajes que forman parte del entorno cotidiano.

Además de su carácter divulgativo, el curso también está orientado a profesionales relacionados con el turismo, la educación ambiental, la gestión del patrimonio o las ciencias de la Tierra, destacando el potencial del patrimonio geológico como motor de desarrollo sostenible y de iniciativas vinculadas al geoturismo.

Felipe González subraya que conocer el extraordinario valor geológico de la Sierra de Huelva y del Alentejo portugués es "el primer paso para protegerlo, ponerlo en valor y convertirlo en una oportunidad de desarrollo para estos territorios rurales".