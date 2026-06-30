Seis empresas del ibérico onubense buscan negocio en Milán

Seis empresas del sector del ibérico de la provincia de Huelva participan esta semana en una misión comercial en Milánorganizada por Huelva Empresa y la Asociación Provincial de Industrias de la Carne de Huelva, integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), con el objetivo de impulsar su internacionalización.

Las firmas participantes son Cárnicas Segundín, Ibéricos Vázquez, Ramos Domínguez, Jamones Eiriz, Los Romeros de Jabugo y Jamones Lucas, todas ellas especializadas en la producción y comercialización de productos derivados del cerdo ibérico.

Durante tres jornadas, las empresas mantendrán reuniones con distribuidores, importadores y empresas del canal Horeca para presentar sus productos y explorar nuevas oportunidades de negocio en el mercado italiano, considerado estratégico para la expansión del ibérico onubense.

Además de establecer contactos comerciales, la misión permitirá conocer de primera mano las tendencias y preferencias del consumidor italiano, así como promocionar la calidad, singularidad y trazabilidad de los productos elaborados en la provincia de Huelva.

La iniciativa cuenta con el apoyo técnico de la Cámara de Comercio de España en Italia, que ha colaborado en la elaboración de la agenda de reuniones y en la identificación de potenciales socios comerciales.

Con esta acción, Huelva Empresa y la Asociación Provincial de Industrias de la Carne de Huelva refuerzan su estrategia de apoyo a la internacionalización del sector agroalimentario, favoreciendo la presencia del ibérico onubense en mercados internacionales de alto valor añadido.