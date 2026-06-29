El Obispado de Huelva anuncia los nuevos destinos pastorales para el próximo curso

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha hecho públicos este lunes, festividad de San Pedro y San Pablo, los nombramientos pastorales que configurarán la organización de la Diócesis durante el curso 2026-2027. Los cambios afectan al Consejo Episcopal, a las distintas vicarías territoriales y al Seminario Diocesano, y entrarán en vigor en las próximas semanas.

En el Consejo Episcopal continúan Joaquín Sergio Sierra Cervera como vicario general y moderador de Curia; Jaime Jesús Cano Gamero, vicario episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales; Emilio Rodríguez Claudio, vicario episcopal para la Vida Consagrada; Eduardo Rodríguez Vázquez, vicario episcopal de Huelva-Ciudad; Manuel Sevillano Hierro, vicario episcopal de la Sierra-Minas; Grzegorz Koza, vicario episcopal de la Costa-Andévalo; y Rufino Diego López Muñoz, vicario episcopal del Condado. Como novedad, Juan José Feria Toscano, rector del Seminario Diocesano, se incorpora como miembro estable del Consejo Episcopal con voz consultiva. Todos ellos tomarán posesión el 1 de julio.

En la Vicaría del Condado, José Antonio Calvo Millán será párroco de Nuestra Señora de la Asunción, de Bonares, y de San Vicente Mártir, de Lucena del Puerto; Juan José Guillén Trujillo asumirá la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, de Manzanilla; Piotr Jan Kluk será el nuevo párroco de San Juan Bautista, de San Juan del Puerto; y Jacek Pawel Piskrzynski ejercerá como vicario parroquial en Santiago Apóstol y María Auxiliadora, de Bollullos Par del Condado.

En la Vicaría de la Costa-Andévalo, Rafael Carretero Paz ha sido nombrado párroco de Nuestra Señora de Gracia, de Alosno; San Benito, de Montes de San Benito; y Santa María de la Cruz, de Villanueva de las Cruces. Ángel Fábregas Martín estará al frente de las parroquias de Villanueva de los Castillejos, El Almendro y El Granado; Jorge Alberto Salinas Ojeda será párroco de La Redondela y Pozo del Camino; y Francisco Javier Real Álvarez ha sido designado vicario parroquial de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora de la Piedad, de Lepe.

La Vicaría de la Sierra-Minas concentra el mayor número de cambios. Marcelo Andrés Zeballos Villegas será párroco de Almonaster la Real, Gil Márquez y Las Veredas; Eliécer de Jesús López Cardona atenderá Castaño del Robledo, Cortelazor, Fuenteheridos y Los Marines; Héctor Hugo Vásquez Márquez será párroco de Cumbres Mayores, Hinojales y Cañaveral de León; Vladimir Martínez Herrera asumirá Galaroza, Navahermosa, El Repilado y Valdelarco; Manuel Higueras García estará al frente de Jabugo y La Nava; Gabriel Melchor Guevara será párroco de Linares de la Sierra; Milton George ejercerá en Santa Olalla del Cala, Cala y Arroyomolinos de León; Filemón Nkara Esono Mangue será vicario parroquial de Rosal de la Frontera; y Mauro Raúl Martínez Catalán desempeñará el cargo de vicario parroquial en Aracena, Corterrangel-Castañuelo, Carboneras, Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre.

Por último, el sacerdote José Antonio Martín de la Torre ha sido nombrado director espiritual del Seminario Diocesano y delegado del Clero.

Según ha informado el Obispado, los nombramientos quedan promulgados desde su publicación y los sacerdotes tomarán posesión o serán presentados en sus nuevos destinos antes del 15 de septiembre de 2026.