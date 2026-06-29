Toni Garrido asumirá Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad en Huelva

La alcaldesa de Huelva,, ha dado a conocer la nueva estructura del equipo de Gobierno municipal tras la incorporación de, quien asumirá las áreas dea partir de este martes, 30 de junio.

Según ha explicado la regidora, esta reorganización busca reforzar la cercanía del Ayuntamiento con la ciudadanía y mejorar la atención a los onubenses. Miranda ha destacado que el perfil profesional y humano del nuevo edil "reúne todas las condiciones necesarias para acercar todavía más la administración municipal a los ciudadanos".

La alcaldesa también ha puesto en valor la trayectoria de Garrido como profesor de la Universidad de Huelva, considerando que su experiencia facilitará la relación entre el Consistorio y la comunidad educativa, además de impulsar las políticas dirigidas a la juventud.

Por su parte, Toni Garrido ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con mucha ilusión" y ha señalado que trabajará para acercar la actividad municipal a los jóvenes mediante iniciativas relacionadas con la formación, la cultura y el ocio. Asimismo, ha subrayado que una de sus prioridades será fortalecer el servicio de Atención al Ciudadano, para que los vecinos sientan que sus propuestas y necesidades encuentran respuesta en el Ayuntamiento.

Graduado en Derecho por la Universidad de Huelva y en Periodismo por la Universidad de Sevilla, Garrido cuenta además con formación de posgrado en Derecho Público y Acceso a la Abogacía, y actualmente desarrolla su doctorado en la Universidad de Huelva. En el ámbito profesional ha ejercido como profesor de Derecho Constitucional en la UHU, ha trabajado en el Departamento de Comunicación de la Autoridad Portuaria de Huelva y ha desarrollado su labor como presentador en Teleonuba e Hispanidad Radio, además de ser autor de dos publicaciones sobre la historia de la Semana Santa y las Fiestas Colombinas de Huelva.