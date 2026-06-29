Huelva abre sus campamentos municipales de verano

El Ayuntamiento de Huelva ha inaugurado una nueva edición de los Campamentos Municipales de Verano, una iniciativa que permitirá atender a 149 menores en los centros municipales de La Morana y Los Desniveles con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante el periodo estival.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, destacó durante la inauguración que el programa supone una herramienta de apoyo para las familias, al tiempo que ofrece a los menores "un verano lleno de aprendizaje, convivencia, diversión y nuevas experiencias".

Los campamentos cuentan con un equipo integrado por 15 profesionales, entre ellos una coordinadora, que será el encargado de desarrollar una programación completamente gratuita con talleres, actividades deportivas, juegos, excursiones, piscina y propuestas adaptadas a las distintas edades. Además, el servicio incluye aula matinal, desayuno y almuerzo.

El Consistorio ha señalado que la demanda de plazas ha vuelto a superar la oferta disponible y que el proceso de selección se ha realizado atendiendo a criterios de conciliación familiar, situación laboral, nivel de renta y otras circunstancias sociales, con el fin de priorizar a las familias con mayores necesidades. Asimismo, el programa reserva plazas para menores con discapacidad, reforzando su carácter inclusivo.

La jornada inaugural, celebrada en el Centro Municipal La Morana, permitió a las familias conocer el funcionamiento del programa y al equipo de profesionales que acompañará a los menores durante el verano. Mientras tanto, los niños y niñas disfrutaron de una primera jornada con juegos, actividades creativas, un castillo acuático y una fiesta de la espuma.