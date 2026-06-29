Huelva incorpora 83 guardias civiles en prácticas este verano

Un total dese han incorporado este lunes a las cinco compañías territoriales de la Guardia Civil en la provincia de Huelva para completar su periodo de formación práctica, una medida que permitirá reforzar la seguridad durante los meses de verano.

La incorporación forma parte del dispositivo nacional por el que 3.123 guardias civiles en prácticas comienzan esta segunda fase de su formación en unidades territoriales de todo el país, lo que supone 390 efectivos más que el pasado año.

Durante las próximas 40 semanas, los alumnos desarrollarán labores de seguridad ciudadana junto a agentes profesionales, completando así su preparación antes de incorporarse definitivamente al cuerpo. A nivel nacional, 874 de ellos también realizarán prácticas en especialidades como Tráfico, Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), Fiscal o Servicio Marítimo.

En el caso de Huelva, la llegada de estos nuevos efectivos permitirá incrementar la presencia policial en el territorio y mejorar la capacidad de respuesta frente a diferentes amenazas. Entre sus cometidos figuran el refuerzo de la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la costa onubense, así como las labores de prevención de incendios forestalesmediante una mayor vigilancia del medio rural y los espacios naturales.

Con esta incorporación, la Guardia Civil busca reforzar la seguridad ciudadana, la prevención de la delincuencia y la protección de las personas en la provincia durante una de las épocas de mayor actividad del año.