La Policía Local de Huelva incorporará otros seis vehículos tras el verano

El Ayuntamiento de Huelva ha adjudicado el contrato para incorporaral parque móvil de la Policía Local, una actuación que permitirá reforzar los medios materiales del cuerpo y que elevará a

Según ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana, Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, los nuevos vehículos se incorporarán al servicio tras el verano mediante la modalidad de renting, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de los agentes y ofrecer una atención más eficaz a la ciudadanía.

La adjudicación contempla el suministro de cuatro vehículos destinados al traslado de personas detenidas y dos patrulleros para las labores ordinarias de vigilancia y servicio. Además, el contrato incluye el mantenimiento integral de todas las unidades durante su periodo de vigencia.

Los nuevos vehículos serán híbridos no enchufables, con cambio automático y una potencia mínima de 160 caballos. Estarán equipados con sistemas de señalización luminosa y acústica, megafonía, comunicaciones, navegación GPS, botiquín, extintor y el resto del material necesario para el trabajo policial.

En el caso de los vehículos para el traslado de detenidos, dispondrán de un habitáculo homologado con mampara de separación, asientos específicos y sistemas de seguridad adaptados a este tipo de servicios.

Alfonso Castro ha destacado que esta renovación supone "un importante salto cualitativo" en los recursos de la Policía Local y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de la seguridad y de los servicios que se prestan en todos los barrios de la capital.