El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido este lunes el acto de constitución del nuevo Consejo Municipal Infantil, en el que Carlos Martínez, alumno del colegio Salesianos, ha tomado posesión como nuevo alcalde infantil de la ciudad para el próximo año.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familias, Vivienda, Empleo, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, y ha servido también para despedir a la alcaldesa infantil saliente, Daniella Macías, a quien la regidora ha agradecido el trabajo realizado durante los últimos doce meses.

Miranda felicitó igualmente al nuevo alcalde infantil y al resto de consejeros, comprometiéndose a escuchar las propuestas de los menores para seguir construyendo una ciudad adaptada a sus necesidades. "Las aportaciones de los niños y niñas se escuchan y se atienden en la medida de nuestras posibilidades", señaló.

Carlos Martínez toma posesión como alcalde infantil de Huelva

Tras recibir el bastón de mando, Carlos Martínez expresó su ilusión por asumir esta responsabilidad y aseguró que trabajará para hacer de Huelva una ciudad mejor para la infancia. Entre sus principales objetivos destacó la creación de más espacios de ocio inclusivos, una ciudad más verde y una mayor participación de los niños y niñas en la vida municipal.

Junto a Carlos Martínez ejercerán como tenientes de alcalde infantiles Daniela Arteaga y Alberto Montero, ambos del colegio Maristas. Los tres fueron elegidos en una votación celebrada el pasado 9 de junio en la que participaron representantes de 15 centros educativos de la capital.

El nuevo Consejo Municipal Infantil contará con representantes de los colegios Arias Montano, Ciudad de los Niños, Diocesano, Doce de Octubre, Hispanidad, Juan Ramón Jiménez, Maristas, Montessori, Muelle del Tinto, Nacional de Prácticas, Reyes Católicos, Salesianos, Santo Ángel, Virgen de Belén y Virgen del Rocío. El acto de constitución estuvo respaldado por todos los grupos políticos con representación municipal y por la Comisión Municipal de la Infancia, cuyo objetivo es fomentar la participación activa de los menores en la vida de la ciudad.