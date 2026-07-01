Huelva reúne a más de 200 expertos en el I Comité Técnico de la Red Española de Ciudades Inteligentes

Huelva se ha convertido este miércoles en la sede del, una cita celebrada en el Palacio de Congresos de la Casa Colón que reúne apara analizar los retos de las ciudades del futuro.

La inauguración ha contado con la participación de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la RECI y alcalde de Las Rozas, José de la Uz; la vicepresidenta tercera de la red y alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo; y el vicepresidente tercero de la Diputación de Huelva, Felipe Arias.

Durante su intervención, Pilar Miranda destacó que la elección de Huelva como sede de este encuentro es fruto de la apuesta municipal por la transformación digital. En este sentido, recordó que el Ayuntamiento ha incrementado un 40 % la inversión en nuevas tecnologías, impulsando proyectos de automatización administrativa, modernización de las plataformas informáticas y mejora de las herramientas de trabajo del personal municipal para ofrecer una atención más eficiente a la ciudadanía.

Jornadas RECI

Por su parte, José de la Uz defendió que la innovación urbana debe entenderse como una herramienta al servicio de la sostenibilidad y puso en valor el papel de la RECI como espacio de colaboración entre municipios para compartir experiencias y acelerar la implantación de soluciones tecnológicas.

A lo largo de la jornada, ciudades como Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga expusieron proyectos relacionados con el uso de datos, la inteligencia artificial, los gemelos digitales y la gestión inteligente de los servicios públicos. También se abordaron iniciativas sobre transición energética, neutralidad climática, eficiencia energética y adaptación al cambio climático, presentadas por municipios como Rivas Vaciamadrid, Las Rozas y Elche.

El programa incluyó además ponencias sobre inteligencia artificial aplicada a la administración local, ecosistemas de innovación abierta y oportunidades de financiación europea para proyectos de sostenibilidad, así como la participación de empresas tecnológicas especializadas que mostraron soluciones para la transformación urbana.

El encuentro continuará este jueves con una jornada dirigida exclusivamente a técnicos municipales de las ciudades integrantes de la RECI, en la que se abordarán cuestiones como la ciberseguridad, la contratación tecnológica, la gobernanza del dato y el desarrollo de infraestructuras digitales.

La Red Española de Ciudades Inteligentes, creada en 2011 y formada actualmente por más de 170 municipios, celebra este año su decimoquinto aniversario consolidándose como el principal foro de cooperación municipal en materia de innovación y desarrollo urbano en España.