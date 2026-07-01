Huelva inicia las excavaciones para demostrar científicamente su origen como la ciudad más antigua de Occidente

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado este miércoles las excavaciones arqueológicas en la, conocida popularmente como la, con el objetivo de aportar evidencias científicas sobre los orígenes de la ciudad y confirmar su papel como

El inicio de los trabajos ha sido presentado por la alcaldesa, Pilar Miranda, junto al profesor de la Universidad de Gante, Roald Docter, codirector del proyecto, en un acto al que también han asistido el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; el profesor Alfredo Mederos, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Olga Guerrero, representante de la empresa especializada Ánfora.

Miranda destacó que la intervención supone "un antes y un después" para el conocimiento de la historia de Huelva, al pasar "de las hipótesis a la investigación científica", gracias al trabajo de un equipo internacional que estudiará el subsuelo de uno de los espacios con mayor interés arqueológico del Mediterráneo occidental.

La alcaldesa enmarcó esta actuación dentro de la estrategia municipal de recuperación del patrimonio histórico, recordando otras iniciativas como la recuperación de la Plaza de San Pedro, la adquisición del Cabezo de San Pedro, el futuro parque arqueológico de La Joya o la puesta en valor de la Plaza de la Soledad.

Por su parte, Roald Docter explicó que el proyecto culmina más de veinte años de investigaciones sobre los materiales arqueológicos hallados en Huelva y permitirá, por primera vez, documentarlos en su contexto original. El investigador señaló que el objetivo es obtener datos científicos sólidos que ayuden a responder a cuestiones abiertas desde hace décadas sobre el origen de Tarteso y la antigüedad de la ciudad.

En la misma línea, el profesor Alfredo Mederos subrayó que Huelva conserva las cerámicas fenicias y griegas más antiguas documentadas en el occidente de Europa, por lo que esta excavación representa una oportunidad para recuperar el contexto arqueológico de esos hallazgos y poner en valor un patrimonio de enorme interés científico, cultural y turístico.

La directora de Ánfora, Olga Guerrero, recordó que el proyecto comenzó hace dos años con una prospección geofísica encargada por el Ayuntamiento, que permitió localizar estructuras arqueológicas entre uno y dos metros de profundidad. Ahora, con la excavación, se pretende confirmar esos resultados y documentar el urbanismo de la ciudad tartésica.

La campaña, que se desarrollará durante todo el mes de julio, consistirá en la realización de dos sondeos estratigráficos en la zona ajardinada de la plaza. Los resultados servirán para conocer el estado de conservación del yacimiento y planificar futuras excavaciones de mayor alcance que permitan conservar y mostrar los restos arqueológicos a la ciudadanía.

Con este proyecto, liderado por la Universidad de Gante junto a las universidades de Huelva, Sevilla y Autónoma de Madrid, además de la empresa Ánfora, el Ayuntamiento aspira a convertir la Plaza Arqueológica en un referente patrimonial y científico y a reforzar el reconocimiento de Huelva como uno de los enclaves históricos más importantes del Occidente mediterráneo.