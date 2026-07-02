'Y Huelva ¿Cuándo?' exige un plan de choque para el ferrocarril y asegura que "se ha agotado la paciencia"

La plataforma ciudadanaha endurecido su discurso ante la situación del ferrocarril en la provincia y ha reclamado alla puesta en marcha de un plan de choque que permita poner fin al deterioro del servicio ferroviario. El colectivo asegura que "se ha agotado la paciencia" de los onubenses y considera que la situación actual es "inadmisible" para una provincia con el peso industrial, logístico y turístico de Huelva.

En un comunicado, la plataforma denuncia que los usuarios soportan de forma habitual retrasos, averías, cancelaciones, falta de información y trenes sin aire acondicionado en plena ola de calor, circunstancias que, a su juicio, han provocado una pérdida de confianza en el transporte ferroviario.

Además, considera que el reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar con urgencia sobre las infraestructuras, al entender que el debate ya no se limita a la calidad del servicio, sino que afecta también a la seguridad de los viajeros.

La plataforma sostiene que cada vez son más los ciudadanos que optan por utilizar el vehículo privado al no confiar en la fiabilidad del tren y lamenta que muchos usuarios hayan terminado por asumir como normales incidencias que, a su juicio, nunca deberían producirse.

Asimismo, recuerda que Huelva lleva décadas acumulando un déficit de inversiones ferroviarias y critica que la provincia haya perdido conexiones, como la antigua línea Huelva-Ayamonte, mientras otras zonas del país han visto ampliadas y modernizadas sus infraestructuras.

En este sentido, subraya la contradicción que supone que una provincia que alberga el segundo polo industrial de España, uno de los principales puertos del sistema portuario nacional y que aspira a convertirse en referente europeo en la producción de hidrógeno verde continúe contando con una red ferroviaria que considera insuficiente y obsoleta.

Entre las principales reivindicaciones, la plataforma reclama la renovación integral de la línea Huelva-Sevilla, la modernización de toda la red ferroviaria provincial, el impulso de la conexión de altas prestaciones Huelva-Sevilla-Faroy nuevas conexiones ferroviarias para atender el crecimiento del Puerto de Huelva y del tejido industrial.

Finalmente, 'Y Huelva ¿Cuándo?' advierte de que, si no llegan respuestas "en un plazo razonable", intensificará sus reivindicaciones para exigir unas infraestructuras ferroviarias "propias del siglo XXI", insistiendo en que Huelva "no pide privilegios, sino igualdad y respeto".