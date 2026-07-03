El Ayuntamiento acuerda con el IECA la digitalización del patrimonio cartográfico de la ciudad

El Ayuntamiento de Huelva ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) para digitalizar, catalogar y difundir los fondos cartográficos conservados en el Archivo Municipal. Gracias a este acuerdo, cientos de documentos históricos pasarán a estar disponibles para su consulta pública a través de la plataforma Cartoteca. Cartografía Histórica de Andalucía.

La alcaldesa, Pilar Miranda, destacó que Huelva conserva un valioso patrimonio documental formado por mapas y planos de los siglos XIX y XX que permitirán conocer con mayor detalle la evolución urbana, territorial e histórica de la ciudad. Según explicó, esta iniciativa facilitará que investigadores y ciudadanos puedan acceder a un legado de gran valor patrimonial.

Por su parte, el director del IECA, Manuel Ignacio Castaño, subrayó la importancia de algunos documentos incluidos en el Archivo Municipal, entre ellos los elaborados por el ingeniero francés Ernest Deligny sobre la minería de Tharsis, además de planos relacionados con la expansión urbanística de Huelva, la construcción de la Gran Vía y otras infraestructuras que marcaron el crecimiento de la capital.

La colección también reúne planos generales de la ciudad entre 1870 y las primeras décadas del siglo XX, documentos sobre los primeros planes urbanísticos de los años cuarenta, así como proyectos de edificios emblemáticos como el Ayuntamiento, la plaza de toros o el antiguo mercado del paseo de Santa Fe. Entre los autores figuran destacados profesionales de la arquitectura y el urbanismo onubense, como Alejandro Herrero y Pérez Carasa.

Los documentos podrán consultarse a través de la Cartoteca del IECA, que actualmente reúne más de 160.000 documentos cartográficos anteriores a 1970, además de publicaciones y colecciones temáticas relacionadas con la historia del territorio andaluz, disponibles para su consulta y descarga.