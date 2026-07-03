El Hospital Infanta Elena incorpora códigos QR

El Hospital Infanta Elena de Huelva ha implantado en su Unidad de Reanimación Posanestésica (URPA) un sistema basado en códigos QR que facilita el acceso inmediato a protocolos asistenciales, procedimientos y recursos formativos, con el objetivo de mejorar la seguridad de los pacientes y optimizar el trabajo de los profesionales sanitarios.

La iniciativa, denominada 'Del papel al QR: digitalizando el conocimiento en el área de Reanimación Posanestésica', ha sido impulsada por la enfermera María Isabel Romero tras detectar la necesidad de reunir en un único espacio digital la documentación técnica utilizada en la unidad. Mediante un panel de códigos QR, el personal puede consultar desde su teléfono móvil vídeos, infografías y guías prácticas sobre técnicas y procedimientos específicos.

Entre los contenidos disponibles figuran recursos relacionados con la autotransfusión, la preparación de perfusiones multimodales, los bloqueos nerviosos periféricos, el manejo de dispositivos de analgesia controlada por el paciente (PCA), el uso de gasómetros o la monitorización de vías arteriales, entre otros procedimientos habituales en la actividad diaria de la URPA.

El nuevo sistema busca reducir el tiempo necesario para localizar información, minimizar posibles errores derivados del acceso a protocolos y facilitar una toma de decisiones más rápida y segura. Además, supone un apoyo para los profesionales que se incorporan temporalmente al servicio, complementando su proceso de formación y adaptación a un entorno de alta especialización.

La calidad de esta iniciativa ha llevado al Hospital Infanta Elena a presentarla en el XX Congreso de la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ). Tras su puesta en marcha, el centro sanitario estudia extender este modelo a otras áreas del Bloque Quirúrgico y a diferentes servicios especializados, dentro de su apuesta por la innovación y la mejora continua de la atención sanitaria.