Diecisiete alumnos se gradúan en la UHU tras completar un programa de inclusión y empleo

La Universidad de Huelva ha celebrado la graduación de los 17 estudiantes que han completado el programa FEADI (Formación para el Empleo y la Autonomía de Personas con Discapacidad Intelectual), una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad, la inclusión social y la autonomía personal de personas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista.

Durante el acto se hizo entrega de las becas y diplomas al alumnado, que culmina así un proceso formativo en el que ha adquirido competencias académicas, sociales y laborales orientadas a facilitar su incorporación al mercado de trabajo y reforzar su desarrollo personal.

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, destacó el compromiso de la institución con la igualdad de oportunidades y aseguró que programas como FEADI demuestran que la universidad debe ser un espacio abierto para toda la ciudadanía. Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, subrayó que la experiencia ha permitido al alumnado participar en entornos inclusivos, realizar prácticas y fortalecer la confianza en sus propias capacidades.

La directora de Inclusión y Justicia Social, Inmaculada Gómez, puso en valor la evolución experimentada por los estudiantes desde el inicio del curso, resaltando el crecimiento personal, el desarrollo de habilidades sociales y la adquisición de competencias que favorecerán su inclusión laboral y social.

Financiado por la Fundación ONCE, FEADI se ha consolidado como uno de los principales proyectos de inclusión de la Universidad de Huelva, apostando por una formación adaptada y una participación activa en la vida universitaria para construir una sociedad más inclusiva y con mayores oportunidades para todas las personas.