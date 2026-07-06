La Cámara de Comercio recomienda evitar el tren hasta que se garantice la normalidad del servicio

Laha mostrado su "máxima preocupación" por el deterioro del servicio ferroviario que conecta la provincia con el resto del país y ha recomendado evitar el uso del tren mientras no se garantice su normal funcionamiento. Su presidente,, considera que las continuas averías, retrasos y las últimas incidencias registradas han llevado la situación a un "punto crítico".

Toscano ha asegurado que viajar en tren desde Huelva "se ha convertido en una auténtica yincana", al entender que los usuarios desconocen si el convoy saldrá a su hora, sufrirá una avería o llegará con importantes retrasos. Por ello, ha hecho un llamamiento para que, siempre que sea posible, los viajeros opten por medios de transporte alternativos hasta que Renfe, ADIF y el Ministerio de Transportes acrediten públicamente que los problemas han sido resueltos y que el servicio vuelve a ofrecer garantías de fiabilidad, normalidad y seguridad.

El presidente de la Cámara ha advertido además de que la actual ola de calor agrava la preocupación, especialmente ante la falta de garantías de que las incidencias relacionadas con la climatización de los trenes hayan quedado solucionadas. "No podemos pedir a los viajeros que asuman una incertidumbre permanente, especialmente en pleno verano y con temperaturas extremas", ha señalado.

La institución recuerda que lleva años reclamando inversiones para modernizar las infraestructuras ferroviarias de la provincia y lamenta que Huelva siga siendo una de las peor comunicadas por tren, pese al crecimiento que experimentan sectores estratégicos como la industria, la energía, la minería o la logística. Toscano sostiene que esta situación perjudica la competitividad del territorio, su imagen y la confianza de empresas e inversores.

Por todo ello, la Cámara de Comercio exige al Ministerio de Transportes, ADIF y Renfe la puesta en marcha de medidas extraordinarias que permitan recuperar la confianza de los usuarios y acelerar las inversiones pendientes. "Cuando un servicio público deja de generar confianza por la reiteración de incidencias, corresponde a sus responsables recuperarla con hechos y no con promesas", concluye el presidente de la entidad.