24 onubenses logran el título de la ESO gracias a un programa de formación impulsado por PreZero

Un total de 24 onubenses han obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) gracias a una acción formativa promovida por PreZero, en colaboración con la Fundación Marcelino Champagnat y el Ayuntamiento de Huelva. La iniciativa forma parte del programa de ayudas sociales ‘Súmate’, financiado mediante las aportaciones de los trabajadores de la empresa y de la propia compañía.La entrega de diplomas se ha celebrado en la sede de la Fundación Marcelino Champagnat con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce; el director de PreZero, Juanma Horcas; y el coordinador de la fundación, David Ibáñez, además de los alumnos que han completado la formación.Durante el acto, Pilar Miranda felicitó a los participantes por el esfuerzo realizado y destacó que obtener la ESO supone abrir nuevas oportunidades laborales y personales. Asimismo, agradeció a PreZero su apuesta por proyectos que, según señaló, contribuyen a mejorar la formación y la inclusión de personas con mayores dificultades de acceso al empleo.Por su parte, el director de PreZero subrayó el compromiso social de la empresa con Huelva y mostró su satisfacción por haber contribuido a que estas 24 personas hayan alcanzado una titulación que puede facilitar su incorporación al mercado laboral. En la misma línea, David Ibáñez puso en valor el esfuerzo de unos alumnos que, en muchos casos, compatibilizan su formación con responsabilidades familiares, destacando que esta iniciativa “ha cambiado la vida de 24 personas”.El programa ‘Súmate’ tiene como objetivo impulsar proyectos sociales y formativos que favorezcan la igualdad de oportunidades, promoviendo la capacitación y la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad a través de la colaboración entre empresas, entidades sociales y administraciones públicas.