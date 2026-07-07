Gabinete Técnico Ambiental, elegida Pyme del Año de Huelva 2026

La Cámara de Comercio de Huelva ha distinguido a Gabinete Técnico Ambiental S.L.U. como Pyme del Año de Huelva 2026, un reconocimiento que premia la trayectoria, la capacidad de innovación y el compromiso con el desarrollo sostenible de esta empresa onubense dedicada a la consultoría ambiental.

La entrega de los galardones, que alcanzan su décima edición, ha reunido a representantes del tejido empresarial de la provincia en un acto organizado por la Cámara de Comercio de Huelva, Cámara de España y Banco Santander, con la colaboración de Huelva Información.

Además del premio principal, el jurado ha concedido el Accésit a la Internacionalización a Gañafote Sport Events S.L.; el Accésit a la Digitalización e Innovación a Berryneo S.L.; el Accésit a la Formación y el Empleo a Iberian Food Services S.L.; y el Accésit a la Pyme Sostenible a Agrícola El Bosque S.L.

Con motivo de la décima edición de estos premios también se ha creado una Mención Especial 'Legado Empresarial', que ha recaído en Bodegas Sauci, en reconocimiento a más de un siglo de trayectoria y a su aportación al desarrollo económico y social de la provincia.

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, aseguró que estos premios "trascienden el mero reconocimiento para convertirse en una reivindicación colectiva del valor de la empresa", destacando el papel de las pymes como motor del crecimiento y la generación de empleo.

Durante su intervención, Toscano defendió además la necesidad de impulsar infraestructuras estratégicas para la provincia, como la conexión de Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro y el Aeropuerto Cristóbal Colón, al considerar que son proyectos esenciales para mejorar la competitividad empresarial.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, felicitó a las empresas distinguidas y destacó que representan "el talento, la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad" del tejido productivo onubense.

Por su parte, el consejero delegado de Gabinete Técnico Ambiental, Alonso Salguero, agradeció el reconocimiento en nombre de todas las empresas premiadas y reivindicó el potencial de las pymes de la provincia. "Las pymes onubenses no tenemos que pedir perdón por ser pequeñas. Tenemos que dejar de ser pequeñas por dentro y pensar a lo grande", afirmó.

Con este galardón, Gabinete Técnico Ambiental representará a Huelva en la fase nacional del Premio Pyme del Año, donde competirá con las empresas distinguidas en el resto de provincias españolas.