Marismas del Odiel protege a la carraca europea

La Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, a través del, está desarrollando un proyecto para favorecer la conservación de la(Coracias garrulus), una especie protegida cuya población se ha visto afectada por la pérdida de hábitat y la falta de lugares adecuados para nidificar.

La iniciativa consiste en el diseño y fabricación de cajas nido adaptadas a las necesidades de esta ave, un trabajo que realiza el propio personal del espacio natural en sus talleres utilizando materiales resistentes y sostenibles.

Una vez terminadas, las cajas se instalan en zonas estratégicas del campo donde la carraca encuentra buenas condiciones para alimentarse y reproducirse, con el objetivo de aumentar el éxito de la nidificación y contribuir a la recuperación de la especie.

Durante este 2026 ya se han fabricado más de una treintena de cajas nido, que han sido colocadas en el Campo de Tejada, en la Campiña de Huelva, gracias a la colaboración de voluntarios de la Asociación Ecologista Ituci Verde.

Con este proyecto, la Junta de Andalucía continúa impulsando acciones dirigidas a reforzar la biodiversidad y proteger una de las aves más vistosas de los ecosistemas europeos.