Convocado el concurso para diseñar el logo de los 150 años de Huelva como ciudad

El Ayuntamiento de Huelva ha convocado un concurso de ideas para diseñar el logotipo oficial conmemorativo del 150 aniversario de la concesión del título de ciudad, una efeméride que se celebrará el próximo 17 de septiembre. La propuesta ganadora recibirá un premio de 3.000 euros, más los impuestos correspondientes.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Presidencia y Relaciones Institucionales, pretende dotar a esta conmemoración de una imagen que identifique todas las actividades, campañas y acciones institucionales y culturales que se desarrollarán con motivo del aniversario.

El concejal responsable del área, Alfonso Castro, ha explicado que esta celebración supone "una oportunidad para poner en valor la identidad, la trayectoria y el sentimiento de pertenencia de la ciudad onubense", al tiempo que ha señalado que el concurso busca también dar protagonismo al talento creativo para conseguir una imagen representativa y de calidad.

El diseño deberá reflejar la vinculación con Huelva, incorporar una referencia gráfica o textual al 150 aniversario, ser original e inédita y poder utilizarse tanto en color como en blanco y negro. Además, tendrá que convivir con la imagen corporativa del Ayuntamiento y respetar los valores institucionales.

Las propuestas podrán presentarse hasta el próximo 6 de agosto, ya sea de forma presencial, por mensajería o por correo, siguiendo las condiciones establecidas en las bases del certamen. Los trabajos deberán entregarse bajo un lema o pseudónimo para garantizar el anonimato durante la valoración del jurado.

El Ayuntamiento publicará las bases completas y toda la información relativa al concurso en la web municipal, donde los interesados podrán consultar los requisitos técnicos y administrativos para participar.