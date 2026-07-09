Huelva promociona los mercados de abastos de toda Andalucía

Elde Huelva ha sido escenario este jueves de una jornada de promoción de los mercados de abastos andaluces, una iniciativa de ámbito regional impulsada por ladentro del I Plan Cameral de Andalucía 2026-2028, con el apoyo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva y la Asociación de Detallistas del Mercado de San Sebastián.

Durante el acto, representantes institucionales y comerciantes reivindicaron el papel de los mercados tradicionales como espacios clave para el comercio de proximidad, la economía local y la gastronomía. El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, destacó que estos establecimientos "forman parte de nuestra memoria colectiva, pero también tienen un enorme futuro", poniendo en valor la atención personalizada, la confianza y la calidad de los productos frescos que ofrecen. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, subrayó además que los mercados de San Sebastián y El Carmen son "guardianes del gran tesoro gastronómico" de la ciudad y un motor de empleo y actividad en los barrios.

La jornada incluyó la proyección de un vídeo promocional sobre los mercados de abastos de Andalucía y un showcooking a cargo del chef Daniel del Toro, quien elaboró diferentes recetas con productos adquiridos en los puestos del propio mercado, que posteriormente fueron degustadas por los asistentes. La iniciativa se completa con una campaña de difusión en redes sociales para acercar estos espacios comerciales a nuevos públicos y reforzar su imagen como referentes del comercio tradicional, la gastronomía y el turismo en Andalucía.