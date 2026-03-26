La Universidad de Huelva premia la excelencia y reconoce el esfuerzo de su estudiantado

La Universidad de Huelva ha celebrado el acto de entrega de los Premios Extraordinarios al Rendimiento Académico, una cita institucional que ha servido para reconocer el esfuerzo, la constancia y el talento del alumnado en las distintas etapas de su formación universitaria.

Durante la ceremonia se han entregado tres grandes categorías de premios. Por un lado, los reconocimientos a las mejores notas de admisión del curso 2025-2026, que han distinguido a 32 estudiantes con calificaciones iguales o superiores a 11. Asimismo, se han concedido los premios a los mejores expedientes de grado y máster del curso 2024-2025, que han recaído en alumnado de 29 titulaciones de grado y 39 másteres oficiales.

Uno de los momentos más destacados del acto ha sido la entrega del Premio Extraordinario al Mejor Expediente de la Universidad, que ha recaído en Sara Giraldo Ramírez, del Grado en Administración y Dirección de Empresas, con una nota media de 9,16, quien además ha cursado el doble grado en ADE y Finanzas y Contabilidad.

La vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, ha destacado que este reconocimiento “celebra mucho más que calificaciones extraordinarias”, poniendo en valor el esfuerzo, los sacrificios y la constancia del alumnado, así como el papel fundamental de sus entornos personales y académicos.

Por su parte, la premiada ha querido compartir el galardón con su familia, compañeros y la propia universidad, animando a otros estudiantes a implicarse en la vida universitaria y aprovechar todas las oportunidades que ofrece la institución.

El rector, José Rodríguez, ha subrayado el papel de la universidad pública como motor de transformación social, destacando que la excelencia académica reconocida en este acto supone también una responsabilidad de futuro para quienes la alcanzan.

El evento ha contado con la presencia de representantes institucionales, decanos, profesorado, personal universitario y familiares, en una jornada que ha puesto de relieve el compromiso de la Universidad de Huelva con la formación, el conocimiento y la promoción del talento.