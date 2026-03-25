Plan Anti-gorrillas: Huelva refuerza la seguridad con patrullas mixtas y un plan de convivencia

El Ayuntamiento de Huelva y la Subdelegación del Gobierno han acordado poner en marcha un plan conjunto para mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad, tras una reunión celebrada este martes en la sede del SEPE con la participación de responsables municipales y de la Policía Nacional y Local.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha valorado el encuentro como “muy denso pero productivo”, destacando que se han alcanzado acuerdos concretos para actuar en aquellos puntos donde se registran problemas de convivencia. “Huelva es una ciudad segura, pero tiene zonas determinadas donde hay situaciones que debemos mejorar”, ha señalado.

Entre las principales medidas destaca la puesta en marcha de patrullas mixtas de Policía Nacional y Policía Local, con carácter preventivo, en los denominados “puntos negros” de la ciudad. El objetivo es reforzar la presencia policial, prevenir conflictos y aumentar la sensación de seguridad entre los vecinos.

Reunion Subdelegación- Ayuntamiento de Huelva.

El plan también contempla actuaciones específicas contra prácticas incívicas vinculadas a los denominados “gorrillas” y la ocupación ilegal de viviendas, identificadas como los principales focos de conflicto. En este sentido, el Ayuntamiento estudiará la implantación de zonas naranja en determinados espacios para evitar coacciones a los conductores, especialmente a mujeres.

Además, se prevén intervenciones urbanísticas y policiales en zonas concretas, como ya se ha hecho en el entorno de la Plaza de Toros, así como el impulso de campañas de concienciación ciudadana para fomentar la convivencia.

Otra de las claves del acuerdo es la creación de una comisión de seguimiento con participación vecinal. Esta mesa permitirá mantener reuniones periódicas con asociaciones de barrios afectados, como Nuevo Molino o Isla Chica, para analizar la evolución de los problemas y adaptar las medidas.

Miranda ha subrayado la importancia de la coordinación entre administraciones, recordando que “el Estado tiene competencias en seguridad, pero el Ayuntamiento también tiene su responsabilidad”, y ha agradecido a la subdelegada del Gobierno, María José Rico, la disposición para aceptar e impulsar este plan.

El dispositivo acordado tendrá carácter permanente y se mantendrá activo hasta lograr mejorar la convivencia en las zonas más sensibles de la capital.