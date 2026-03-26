Huelva abre del 1 al 30 de abril el plazo para solicitar casetas en las Colombinas 2026

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado la apertura del plazo de solicitud para la ocupación de casetas durante las Fiestas Colombinas 2026, que permanecerá activo entre el 1 y el 30 de abril.

A través de la Concejalía de Cultura, el Consistorio ha establecido el procedimiento que deberán seguir las entidades interesadas, incluyendo la presentación de solicitudes mediante el formulario oficial, acompañado de la documentación requerida y a través de los canales habilitados, principalmente la sede electrónica municipal.

Una vez finalizado el plazo, se publicará un listado provisional de admitidos y excluidos en un máximo de quince días hábiles. Posteriormente, se abrirá un periodo de diez días para alegaciones, tras el cual se procederá a la resolución definitiva. Los adjudicatarios dispondrán entonces de quince días naturales para abonar las tasas correspondientes.

Entre los requisitos obligatorios para obtener la autorización de funcionamiento se encuentra la presentación de una póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor, el justificante de pago, así como la documentación técnica relativa a la instalación eléctrica.

El Ayuntamiento ha advertido que la falta de documentación o el incumplimiento de los requisitos supondrá la exclusión del proceso, sin derecho a la ocupación de la caseta.

Con este procedimiento, el Consistorio da el pistoletazo de salida a la organización de una de las celebraciones más importantes del calendario festivo onubense, garantizando la planificación y el correcto desarrollo de las Colombinas 2026.