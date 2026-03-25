Huelva refuerza la prevención con una jornada sobre seguridad vial laboral centrada en los accidentes ‘in itinere’

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva ha acogido una jornada técnica sobre seguridad vial laboral dirigida a profesionales y delegados de prevención, con el objetivo de analizar los principales riesgos asociados a la conducción y a los desplazamientos en el entorno de trabajo.

El acto ha contado con la participación del director general de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, Luis Roda; el delegado territorial de Empleo, Juan Carlos Duarte; y la directora provincial de Tráfico, María Cristina Gago.

Durante la apertura, Roda ha subrayado que estas jornadas buscan “sensibilizar y concienciar a los trabajadores” a través de la promoción de conductas seguras basadas en las últimas investigaciones en seguridad vial, con el fin de reducir los accidentes y sus consecuencias.

El seminario ha puesto el foco en la siniestralidad ‘in itinere’, es decir, la que se produce en los desplazamientos al trabajo, una problemática relevante si se tiene en cuenta que, según datos de 2024 en Andalucía, los accidentes de tráfico laborales alcanzaron los 14.891 casos, con 262 siniestros graves y 37 mortales, representando estos últimos el 27% del total de accidentes laborales con resultado de fallecimiento.

La jornada se enmarca en el Plan Formativo para la Prevención y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece la obligación de las empresas de proporcionar formación teórica y práctica a sus trabajadores. En su desarrollo han colaborado la Dirección General de Tráfico, la mutua MAZ y la Policía Local de Lepe.

Además, la iniciativa se celebra en el contexto del Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, coincidiendo con el 30 aniversario de la ley, con especial atención a la reducción de los accidentes en los desplazamientos y al impulso de planes de movilidad sostenible en las empresas.

En este sentido, se ha recordado que las empresas con más de 200 trabajadores —o 100 por turno— deberán implantar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo, en línea con la Estrategia de Seguridad Vial 2030, que promueve una mayor implicación del ámbito empresarial en la prevención de riesgos.

Estas jornadas, que arrancan en Huelva, se extenderán próximamente al resto de provincias andaluzas con el objetivo de seguir avanzando en la cultura de la seguridad vial laboral.