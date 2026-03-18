La Universidad de Huelva participa en un proyecto europeo para poner en valor las grandes expediciones atlánticas

La Universidad de Huelva forma parte del proyecto europeo AGREE – Routes of the Great Nautical Expeditions in the Atlantic Area, una iniciativa de cooperación internacional que busca poner en valor el legado histórico, cultural y patrimonial de las grandes expediciones náuticas del Atlántico desde una perspectiva turística y sostenible.

La Onubense asume un papel clave en el desarrollo científico del proyecto, especialmente en su vertiente histórica, con la creación de una red internacional de expertos que trabajará en la documentación y análisis de las rutas atlánticas entre los siglos XV y XVIII. El objetivo final es diseñar un itinerario cultural europeo que conecte estos enclaves históricos.

En este contexto, el profesor de la UHU David González Cruz ha participado en un encuentro en Lisboa, donde ha ofrecido una conferencia centrada en la aportación de la provincia de Huelva al Descubrimiento de América, destacando su relevancia en uno de los episodios más trascendentales de la historia universal.

Además, el proyecto ha permitido establecer contactos con instituciones como la Academia Portuguesa de Historia o el Centro Nacional de Náutica y Arqueología Subacuática, abriendo la puerta a futuras colaboraciones, intercambios y programas formativos en el ámbito de la investigación histórica y marítima. La iniciativa está cofinanciada en un 75% por fondos europeos FEDER dentro del programa Interreg Espacio Atlántico.